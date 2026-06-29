После тайной встречи с Путиным Лукашенко прилетел к Си Цзиньпину в Китай

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Китае. В Пекине он уже встретился с Си Цзиньпином.

Политики обсудили экономическое и технологическое сотрудничество стран. Об этом сообщают белорусские СМИ.

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Что известно о визите Лукашенко в Китай?

Во время открытого общения Александр Лукашенко признал, что постоянно информирует Си Цзиньпина о международной ситуации. "Думаю, нам нужно продолжать эти контакты и в дальнейшем", – добавил политик.

Си Цзиньпин, в свою очередь, поинтересовался, прилетел ли Лукашенко в Пекин прямо из Минска.

Нет, я летел сюда из Подмосковья. Мы вели переговоры с президентом Путиным, а после этого я вылетел в Пекин,

– сказал белорусский диктатор.

Также политики говорили о том, что "Китай и Беларусь – железные друзья" и их отношения "переживают исторический пик".

Белорусские СМИ отмечают, что визит в Китай стал первой остановкой в маршруте большого зарубежного визита Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии.

О чём Лукашенко говорил с Путиным накануне?

Как и подтвердил сам Лукашенко, перед поездкой в Китай он встретился с Владимиром Путиным. Этот визит вызвал немалое удивление в СМИ.

Во-первых, из-за тишины, сопровождавшей его. Не было ни традиционных заявлений для прессы, ни совместных фото.

Во-вторых, о встрече политиков стало известно лишь после того, как самолет Лукашенко взял курс на Россию.

В-третьих, переговоры президентов прошли в закрытом формате в резиденции на Валдае. В этом месте глава Кремля редко принимает иностранных лидеров.

В-четвертых, переговоры, начавшиеся 26 июня, продолжились на следующий день.

Позже Путин признал, что они с Лукашенко обсудили новые угрозы со стороны Владимира Зеленского. Президент Украины пообещал уничтожить ретрансляторы на территории Беларуси, если она не демонтирует их сама.

На следующий день Лукашенко отключил эти ретрансляторы.

Ранее в Киеве предупреждали о последствиях вступления Минска в открытую войну против Украины.

Лукашенко, в свою очередь, уверял, что агрессии со стороны Минска не стоит ожидать. Он также признал, что в случае вступления Беларуси в конфликт Украина нанесет удар по основным объектам жизнеобеспечения на ее территории.

По мнению журналиста Виталия Портникова, Лукашенко мог приехать к Путину, чтобы обсудить дальнейшую роль Беларуси в войне против Украины. На сегодняшний день Беларусь помогает России обходить санкции, а ее заводы обеспечивают потребности российской армии. Если территория Беларуси будет использована для агрессии против Украины, та нанесет ответные удары. И тогда под угрозой окажется белорусская экономика, в которой нуждается Кремль.