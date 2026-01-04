Было ли задержание Мадуро законным: объяснение Reuters

США 3 января задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро и доставили его в Нью-Йорк для суда. Международные юристы ставят под сомнение законность такой операции.

Легальным ли было задержание Мадуро?

Президент США Трамп заявил, что Мадуро – нелегитимный лидер, и обвинил его в сотрудничестве с наркокартелями. В США утверждают, что именно эти группировки ответственны за тысячи смертей, связанных с употреблением наркотиков.

Американские власти объясняют операцию тем, что Министерство юстиции обратилось за помощью к военным после того, как большое жюри присяжных в Нью-Йорке выдвинуло Мадуро и его окружению ряд обвинений.

В то же время эксперты по международному праву отмечают, что такая операция создает правовые противоречия. Они отмечают, что нельзя одновременно называть действия правоохранительной миссией и говорить о возможном дальнейшем контроле над страной.

Эксперты по международному праву ожидают, что Вашингтон заявит о самообороне и столкнется с незначительным серьезным сопротивлением. Однако законность операции была поставлена под сомнение,

– говорится в материале.

Юристы, с которыми общались в The Guardian, считают, что действия США могут нарушать статью 2 (4) Устава ООН. Стоит отметить, что она запрещает применение военной силы и подчеркивает уважение суверенитета государств.

Например, Сьюзен Бро, профессор международного права и старший научный сотрудник Института передовых правовых исследований, отметила, что США могут ссылаться на право на самооборону. В то же время доказательств непосредственной угрозы со стороны Венесуэлы у них нет.

Из-за права вето пяти членов Совета Безопасности ООН, среди которых и США, введение санкций против них выглядит маловероятным, говорят в издании.

