Было ли задержание Мадуро законным: объяснение Reuters
- США задержали Николаса Мадуро, что вызвало вопрос о законности таких действий со стороны международных юристов.
- Эксперты по международному праву утверждают, что такие действия могут нарушать Устав ООН.
США 3 января задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро и доставили его в Нью-Йорк для суда. Международные юристы ставят под сомнение законность такой операции.
Легальным ли было задержание Мадуро?
Президент США Трамп заявил, что Мадуро – нелегитимный лидер, и обвинил его в сотрудничестве с наркокартелями. В США утверждают, что именно эти группировки ответственны за тысячи смертей, связанных с употреблением наркотиков.
Американские власти объясняют операцию тем, что Министерство юстиции обратилось за помощью к военным после того, как большое жюри присяжных в Нью-Йорке выдвинуло Мадуро и его окружению ряд обвинений.
В то же время эксперты по международному праву отмечают, что такая операция создает правовые противоречия. Они отмечают, что нельзя одновременно называть действия правоохранительной миссией и говорить о возможном дальнейшем контроле над страной.
Эксперты по международному праву ожидают, что Вашингтон заявит о самообороне и столкнется с незначительным серьезным сопротивлением. Однако законность операции была поставлена под сомнение,
Юристы, с которыми общались в The Guardian, считают, что действия США могут нарушать статью 2 (4) Устава ООН. Стоит отметить, что она запрещает применение военной силы и подчеркивает уважение суверенитета государств.
Например, Сьюзен Бро, профессор международного права и старший научный сотрудник Института передовых правовых исследований, отметила, что США могут ссылаться на право на самооборону. В то же время доказательств непосредственной угрозы со стороны Венесуэлы у них нет.
Из-за права вето пяти членов Совета Безопасности ООН, среди которых и США, введение санкций против них выглядит маловероятным, говорят в издании.
Операция в Венесуэле: последние новости
Ранее сообщалось, что Николас Мадуро и его жена могут предстать перед судом в США не позднее вечера понедельника, 5 января. Им инкриминируют организацию смертельной кампании наркотерроризма.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес отметила, что задержанный президент является действующим и единственным главой государства. В то же время она резко осудила "вооруженную агрессию" США.
Президент Франции Эмманюэль Макрон предположил, что после задержания Мадуро власть в Венесуэле может перейти к оппозиционеру Эдмундо Гонсалесу.