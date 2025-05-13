Рубио провел телефонные разговоры с главами МИД Украины, Британии и ЕС
- Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные разговоры с главами МИД Украины, Великобритании, Франции, Германии, Польши и высокой представительницей ЕС.
- Министры обсуждали пути достижения прекращения огня и мира в Украине.
Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонные разговоры с главами МИД ряда стран. Среди них были главные дипломаты Украины, Великобритании и стран ЕС.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепа США Тэмми Брюс.
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Кому позвонил Рубио из глав иностранных МИДов
Тэмми Брюс отметила, что Марко Рубио провел телефонные разговоры з:
- министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро;
- министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем;
- министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским;
- министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми;
- министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой;
- высокой представительницей Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кайей Каллас.
По словам пресс-секретаря, министры обсудили дальнейшие пути достижения прекращения огня и путь к миру в Украине.
К слову, 12 мая Марко Рубио также провел телефонный звонок с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Во время разговора стороны обсудили двусторонние вопросы, а также региональные вопросы, а именно Украину, Сирию и Газу.
Кроме того, государственный секретарь США связался по телефону с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Политики обсудили двусторонние отношения между США и Германией и важность сотрудничества для продвижения многочисленных общих интересов стран.