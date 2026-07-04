Геополитика Америка Меланія Трамп може вести прямі переговори з Путіним, – The Telegraph
4 июля, 18:05
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Мелания Трамп может вести прямые переговоры с Путиным, – The Telegraph

Даниил Жоров

Первая леди США лично занимается вопросом возвращения похищенных детей. По данным Украины, Россия вывезла на свою территорию более 19 000 детей.

Об этом пишет The Telegraph.

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Какова роль Мелании Трамп в возвращении детей?

Мелания Трамп, увидев фотографии войны в Украине, решила оказать давление на Владимира Путина, чтобы тот вернул пропавших детей. Благодаря ее усилиям более двух десятков украинских семей смогли воссоединиться.

Именно Офис первой леди, а не традиционные дипломатические каналы через Государственный департамент США, взял на себя инициативу по этому вопросу.

Она очень преданна делу и работает над тем, чтобы вернуть как можно больше детей в их семьи, 
– сказал Марк Бекман, старший советник Мелании Трамп.

Первая леди играет менее заметную роль, чем большинство ее предшественниц. Однако Мелания занимается несколькими делами, в которых очень заинтересована.

Американские исследователи располагают информацией о более чем 210 объектах, где Россия удерживает похищенных детей. Им пытаются "промывать мозги", заставляют проходить военную подготовку и изготавливать беспилотники в "центрах перевоспитания".

В августе 2025 года Белый дом сообщил, что первая леди США написала письмо Путину. В нем Мелания призвала российского диктатора завершить войну ради детей, пострадавших с момента начала полномасштабного вторжения.

В октябре того же года она рассказала, что общалась с Путиным и убедила его воссоединить 8 украинских детей с их семьями. Американские СМИ считают, что первая леди подтолкнула своего мужа Дональда Трампа занять более жесткую позицию в отношении Москвы.

В августе Владимир Зеленский передал президенту США письмо, адресованное Мелании Трамп. В нем первая леди Украины Елена Зеленская поблагодарила ее за привлечение внимания к проблеме пропавших детей.

Судьба похищенных детей

Оккупационные войска тратят миллиарды на стирание украинской идентичности из сознания молодежи. На территории страны-агрессора действуют специальные центры, где детей и подростков муштруют в духе "патриотизма" и готовят к войне.

Россия на оккупированных территориях продолжает влиять на сознание не только взрослых, но и, прежде всего, украинских детей. Благодаря работе пропаганды и другим факторам подростки становятся участниками информационной войны, которую ведет Россия. Их привлекают в "Юнармию" и пропагандистскую программу "Юнкор".

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