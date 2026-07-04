Про це пише The Telegraph.

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Яка роль Меланії Трамп у поверненні дітей?

Меланія Трамп після того, як побачила фотографії війни в Україні, вирішила натиснути на Володимира Путіна, щоб той повернув зниклих дітей. Завдяки її зусиллям більш ніж два десятки українських сімей змогли возз'єднатись.

Саме Офіс першої леді, а не традиційні дипломатичні канали через Державний департамент США, взяв на себе ініціативу з цього питання.

Вона дуже віддана справі й працює над тим, щоб повернути якомога більше дітей до своїх родин,

– сказав Марк Бекман, старший радник Меланії Трамп.

Перша леді відіграє менш помітну роль, ніж більшість її попередниць. Проте Меланія займається кількома справами, в яких дуже зацікавлена.

Американські дослідники мають інформацію про понад 210 об'єктів, де Росія утримує викрадених дітей. Їм намагаються "промивати мізки", змушують проходити військову підготовку та виготовляти безпілотники у "центрах перевиховання".

У серпні 2025 року Білий дім повідомив, що перша леді США написала лист Путіну. У ньому Меланія закликала російського диктатора завершити війну заради дітей, які постраждали з моменту початку повномасштабного вторгнення.

У жовтні того ж року вона розповіла, що спілкувалася з Путіним, і переконала його возз'єднати 8 українських дітей зі своїми сім'ями. Американські ЗМІ вважають, що перша леді підштовхнула свого чоловіка Дональда Трампа зайняти більш жорстку позицію проти Москви.

У серпні Володимир Зеленський передав листа президенту США, адресованого Меланії Трамп. У ньому перша леді України Олена Зеленська подякувала їй за підвищення обізнаності про зниклих дітей.

Доля викрадених дітей

Окупаційні війська витрачають мільярди на стирання української ідентичності зі свідомості молоді. На території країни-агресорки діють спеціальні осередки, де дітей і підлітків муштрують у дусі "патріотизму" і готують до війни.

Росія на окупованих територіях продовжує впливати на свідомість не тільки дорослих, але й насамперед українських дітей. Через роботу пропаганди та інших чинників підлітки стають учасниками інформаційної війни, яку веде Росія. Їх залучають до "Юнармії" та пропагандистської програми "Юнкор".