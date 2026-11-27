Об этом Мерц заявил журналистам в кулуарах заседания Европейского совета в Брюсселе. Его слова приводит немецкое издание Der Spiegel.

Adv

популярные видео

Почему Мерц поддержал заявление Трампа к Путину?

Канцлер Германии положительно оценил то, что Трамп публично обратился к России и призвал Путина прекратить боевые действия.

Я с большой радостью наблюдал, как президент Трамп сегодня обратился к России и призвал Путина прекратить боевые действия. Хорошо, что он это делает. Таким образом он занимает четкую позицию, которую мы все разделяем– сказал Мерц.

Накануне американский президент рассказал, что во время встречи с Путиным в Китае призвал его прекратить любую военную агрессию против территорий в Европе. Трамп написал об этом в своей социальной сети Truth Social.

Трамп написал об этом в своей социальной сети Truth Social. Он также выразил надежду на скорейшее достижение договоренности между Украиной и Россией, которая позволила бы положить конец войне.

Реклама

Что Трамп заявил в совместном заявлении с Рютте?

26 ноября Трамп также опубликовал свой вариант совместного заявления с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В нем с призывом не допустить распространения войны обратились не только к России, но и к Украине.

В то же время в официальном тексте совместного заявления Рютте и Трампа, распространенном пресс-службой НАТО, в этом контексте упоминается только Россия.

На встрече с Рютте американский президент обсуждал, в частности, войну в Украине и пути ее завершения. Трамп и генсек НАТО призвали Россию не прибегать к действиям, которые могут расширить войну, и поддержали поиск быстрого мирного урегулирования.

Напомним, встреча Дональда Трампа и Марка Рютте состоялась в американской резиденции Мар-а-Лаго. Помимо ситуации на фронте, стороны обсудили вопрос об увеличении оборонных расходов стран Альянса.