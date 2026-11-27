Про це Мерц сказав журналістам на полях засідання Європейської ради у Брюсселі. Його слова наводить німецьке видання Der Spiegel.

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Чому Мерц підтримав заяву Трампа до Путіна?

Канцлер Німеччини позитивно оцінив те, що Трамп публічно звернувся до Росії та закликав Путіна припинити бойові дії.

Я з великою радістю спостерігав, як президент Трамп сьогодні звернувся до Росії та закликав Путіна припинити бойові дії. Добре, що він це робить. Таким чином він займає чітку позицію, яку ми всі поділяємо– сказав Мерц.

Напередодні американський президент розповів, що під час зустрічі з Путіним у Китаї закликав його припинити будь-яку військову агресію проти територій у Європі.

Трамп написав про це у своїй соцмережі Truth Social. Він також висловив сподівання на швидку домовленість між Україною та Росією, яка дозволила б завершити війну.

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Що Трамп заявив у спільній заяві з Рютте?

26 листопада Трамп також опублікував власний варіант спільної заяви з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. У ньому із закликом не допустити поширення війни звернулися не лише до Росії, а й до України.

Водночас в офіційному тексті спільної заяви Рютте і Трампа, який поширила пресслужба НАТО, у цьому контексті згадується лише Росія.

На зустрічі з Рютте американський президент обговорював, зокрема, війну в Україні та шляхи її завершення. Трамп і генсек НАТО закликали Росію не вдаватися до дій, які можуть розширити війну, та підтримали пошук швидкого мирного врегулювання.

Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа та Марка Рютте відбулася в американській резиденції Мар-а-Лаго. Крім ситуації на фронті, сторони обговорили питання збільшення оборонних видатків країн Альянсу.