"Россия уже на нас нападает": канцлер Германии сделал громкое заявление
- Фридрих Мерц заявил, что Россия ведет гибридную войну против Германии.
- Агрессор устраивает саботажи и поджоги.
В Европе царит мнение, что уже через 5 лет Россия будет готова атаковать страну-члена НАТО. Фридрих Мерц указал, что Кремль уже сейчас ведет гибридную войну против Германии.
Во время эфира шоу "Maischberger" 1 июля канцлер Германии отметил, что Москва системно атакует его страну, передает 24 Канал.
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Москва воюет не только против Украины
Россия за нами следит, делает саботажи, массово распространяет фейки. Russia Today и другие каналы систематически дезинформируют наше население. Есть ложные сообщения, созданные ИИ. Все это мы уже называем гибридной войной. Эта Россия уже сегодня нападает на нас,
– заявил политик.
Фридрих Мерц отметил, что кроме этого есть и нападения на инфраструктуру, поджоги и диверсии. Почти все следы ведут к России.
Напомним, что Германия ведет переговоры с США о покупке двух систем Patriot для Украины.
К слову, недавно польские и немецкие исследователи обнаружили, какие именно российские системы РЭБ терроризируют гражданское судоходство и авиасообщение в странах, имеющих выход к Балтийскому морю.