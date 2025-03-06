Дуда назвал условие, при котором Украина сможет получить эскадрилью МиГ-29 от Польши

Польша может передать эскадрилью самолетов МиГ-29 Украине. Однако это произойдет лишь при условии, если польская сторона получит новые самолеты от союзников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Польши Анджея Дуды во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марк Рютте.

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Дуда высказал условие, при котором эскадрилью МиГ-29 передадут Украине

Анджей Дуда отметил, что Владимир Зеленский просил у него получить одну или две последние эскадрильи МиГ-29, которые еще стоят на вооружении в польских вооруженных силах. По словам президента Польши, во время этого он проговорил одно условие, которая позволит передать этот тип самолетов.

Мы уже передавали МиГи Украине, и осталась последняя группа. Но нам нужно построить баланс здесь (в Польше – 24 Канал), нам нужно защитить собственное воздушное пространство тоже. Если окажется, что наши союзники отправят самолеты, которые заменят МиГи, чтобы защитить польское воздушное пространство, я считаю, что нам нужно сдержать свое слово,

– объяснил польский глава.

Дуда резюмировал, что пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому передать истребители МиГ-29, когда эти самолеты постсоветского образца будут заменены на современные, которые соответствуют стандартам НАТО.

К слову, журналисты Defense Express писали, что на начало 2024 года Польша располагала 11 самолетов МиГ-29 в то же время в польских вооруженных силах есть 48 истребителей F-16, которые она хочет модернизировать. Именно поэтому Польша и перестраховывается и не хочет пока передавать МиГ-29 Украине без замены этих самолетов другими.