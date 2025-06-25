"Чувствуем себя воинами": Трамп предлагает вернуть Пентагону название "министерство войны"

Дональд Трамп выступил на саммите НАТО 25 июня. Один из его тезисов касался названия министерства обороны США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Трампа.

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Что такое министерство войны, которое предлагает Трамп

Президент США напомнил старое название ведомства и предложил вернуться к нему.

Раньше так и называлось – министр войны. Затем стали политкорректными и переименовали в министра обороны. Может, стоит подумать о возвращении названия,

– сказал он.

И действительно, до 1947 года было название United States Department of War. В 1949-м появилось название "министерство обороны".

"После Второй мировой войны американское правительство (среди других стран мира) решило отказаться от слова "война" в отношении гражданского руководства своих вооруженных сил", – говорится в Википедии.

Кроме этого, изменение названия было связано с реорганизацией министерства.

К слову, здание Пентагона возвели в 1943 году – и под словом "Пентагон" часто понимают все оборонное ведомство США.

Вероятное изменение названия ведомства связано с успешными нападениями США на Иран.

"Возможно, в течение нескольких недель мы будем называть его так, потому что чувствуем себя воинами", – объяснил Трамп свое мнение.

Также Трамп во время выступления назвал Хэгсета военным министром – то есть так, как эта должность называлась 78 лет назад.

И повторил это позже в своей соцсети.

"Министр обороны (войны!) Пит Хэгсет вместе с военными представителями проведет завтра в 8 утра по восточному времени в Пентагоне большую пресс-конференцию, чтобы бороться за достоинство наших великих американских пилотов. Эти патриоты были очень расстроены!" – написал Трамп.

Напомним, СМИ сообщали, что атаки на Иран не уничтожили ядерный потенциал этой страны, как об этом говорил президент. Трамп обвинил медиа во лжи. Впоследствии сам Иран признал повреждения в Фордо.