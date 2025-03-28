В администрации Дональда Трампа утверждают, что лидер США якобы понимает, что Владимиру Путину нельзя дать победить. Это будет угрожать безопасности всего мира, ведь Кремль имеет серьезные амбиции относительно власти.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что у США, вероятно, нет реального плана действий. Он также подчеркнул, что Россия никогда не будет придерживаться никаких соглашений, о которых говорят в Украине и администрации Трампа.

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Как США стоит действовать с Россией

Николай Маломуж назвал четыре шага, на которые должны пойти США и другие партнеры Украины, чтобы способствовать завершению российско-украинской войны.

Первое, по его мнению, американцам вместе с британцами и странами Европы следует изменить тактику противодействия россиянам, в частности в течение определенного времени подготовить десятки тысяч высокоточных ракет и средств поражения нового поколения.

Тогда мы (ВСУ – 24 Канал) сможем начать активно гнать врага. Россия не выдержит такого наступления, потому что и сейчас не выдерживаю,

– сказал генерал армии.

Второе, говорится об оперативной части. Мировые спецслужбы знают обо всем близком окружении кремлевского диктатора, которое находится в Европе. Маломуж считает, если нажать этим на Путина, то он согласится на любые условия.

Также всем российским элитам (в Европе – 24 Канал) можно перекрыть доступ к состоянию. Есть еще много других оперативных, технических, коммуникационных, межнациональных и межрелигиозных аспектов, которые могут ударить по России,

– подчеркнул он.

Третье – падение цен на нефть и газ в пять раз.

Не на 10 – 20%, а в 5 раз. Это мощно подорвет экономику России,

– отметил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

Четвертое, стоит ввести новый миропорядок без войны, но начать его надо с прекращения боевых действий в Украине и на Ближнем Востоке.

Важно! Журналист Игорь Яковенко отмечает, что Путин все больше выдвигает новые требования к Украине и США, пользуясь политикой Дональда Трампа, который фактически идет ему на уступки. Россия стремится к ослаблению санкций, в частности восстановление доступа банков к SWIFT, что позволило бы ей увеличить финансирование войны. В то же время Европа выступает против таких шагов и настаивает на усилении давления на Кремль.

Россия, которая угрожает ядерным оружием, должна быть заблокирована всеми странами по принципам международного права.