Сийярто цинично заявил, что Польша "топчет верховенство права", поскольку не поддерживает Трампа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Польша "топчет верховенство права", потому что не поддерживает стремление Дональда Трампа. Речь идет о способах, которыми президент США пытается остановить войну в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Петера Сийярто на его фейсбук-странице.

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Что написал Сийярто о Польше и войне в Украине

В заметке венгерский министр иностранных дел обвинил руководство Польши в "поддержке продолжения боевых действий на территории Украины". В то же время Сийярто отметил, что именно Дональд Трамп может положить этому конец.

Они (поляки – 24 Канал) думают, что это убивать и разрушать, мы думаем, что это устанавливать мир. И сейчас есть реальный шанс для мира: мирные усилия Дональда Трампа могут увенчаться успехом. Жаль, что польское правительство вместе с остальным Брюсселем пытается заблокировать мирные переговоры,

– написал венгерский политик.

Также Сийярто обвинил страны Евросоюза в том, что они, "в отличие от большинства мира, поддерживают решение о продолжении войны".

"Подавляющее большинство мира во главе с Соединенными Штатами, включая Венгрию, стремится к миру, а 26 государств-членов Европейского Союза, включая Польшу, проголосовали в четверг за продолжение войны. Жаль..." – сказал глава МИД Венгрии.

К слову, Сийярто имел в виду голосование на внеочередном саммите лидеров ЕС, который состоялся 6 марта, за декларацию в поддержку Украины.

Виктор Орбан был единственным, кто не поддержал этот документ, поэтому декларация не вошла в официальные выводы саммита ЕС, но была включена в их приложения как документ, "твердо поддержанный 26 государствами-членами".