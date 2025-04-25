Трамп спрогнозировал "успех" для мирного соглашения между Россией и Украиной

25 апреля Дональд Трамп прокомментировал переговоры о достижении мира в Украине. Это произошло после встречи в Кремле Владимира Путина и Стива Уиткоффа.

В Москве, комментируя визит спецпредставителя Трампа, заявили о "прогрессе" в украинском вопросе. Кроме того, в Кремле рассказали, что Уиткофф якобы передал послание Путину от президента США. Диктатор в свою очередь тоже отправил мессендж Трампу, передает 24 Канал.

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Что говорит Трампа о мирном процессе

В последнем из постов в собственной соцсети американский лидер написал, что "работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной протекает гладко". "Похоже, успех впереди", – добавил он.

К слову, в этом же твите Трамп раскритиковал Киев за то, что он якобы не подписал финальные документы по соглашению о редкоземельных землях.

К слову, Reuters обнародовало американский и украинско-европейский варианты мирного соглашения. Согласно предложениям США, Вашингтон юридически признает Крым российским, Украина должна отказаться от НАТО, а Россия – вернуть ей оккупированную часть Харьковщины.