США должны кое-что объяснить: политолог заметил странный нюанс в переговорах

Соединенные Штаты Америки сейчас активно работают над мирным процессом между Украиной и Россией. Однако переговоры, которые сейчас продолжаются между Вашингтоном и Россией вызывают много вопросов.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что информация, которую распространяют западные СМИ, по пунктам мирного плана очень противоречива. Ведь пока нет никакой конкретики. Это беспокоит.

Смотрите также "Мы приближаемся к развязке": большой прогноз историка Ярослава Грицака для Украины на 2026 год

Что американские переговорщики должны объяснить Украине?

Игорь Рейтерович подчеркнул, что позиция Украины, по пунктам мирного соглашения с Россией однозначна и соответствует международному законодательству. Позиция же Кремля является абсолютно неприемлемой и преступной.

Как сойтись посередине, когда есть две такие противоположные позиции? Совершенно непонятно. Но попытка США уговорить Владимира Путина завершить войну привела к крайне негативному последствию – он перестал вообще бояться Дональда Трампа,

– сказал политолог.

Он считает, если американцы хотят вернуть влияние на переговорах, то надо заставить Кремль бояться и уважать США.

Однако есть интересный момент, что после встречи американских и российских представителей в Майами Кирилл Дмитриев отметил, что следующая встреча по мирным переговорам должна состояться в Москве.

Из этого возникают вопросы, на которые американцы должны дать ответ. Мы (Украина – 24 Канал) должны его требовать. Почему они решили встретиться в Москве? Американцы что-то пообещали россиянам? Почему следующая встреча будет не в Киеве? Может в конце концов Стив Уиткофф сюда бы приехал,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Поэтому, он подытожил, сейчас в переговорном процессе возникает больше вопросов, чем ответов, однако выглядит, что россияне достигли того, чего стремились. Говорится о том, что видимость стремления к миру со стороны России вроде бы продолжается.

Что известно о мирных переговорах?