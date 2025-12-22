США должны кое-что объяснить: политолог заметил странный нюанс в переговорах
- Игорь Рейтерович подчеркнул, что позиция Украины относительно мирного соглашения с Россией соответствует международному законодательству, в то время, как позиция Кремля является неприемлемой.
- После встречи в Майами Кирилл Дмитриев объявил, что следующая встреча по мирным переговорам должна состояться в Москве, что вызывает вопросы относительно американских намерений.
Соединенные Штаты Америки сейчас активно работают над мирным процессом между Украиной и Россией. Однако переговоры, которые сейчас продолжаются между Вашингтоном и Россией вызывают много вопросов.
Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что информация, которую распространяют западные СМИ, по пунктам мирного плана очень противоречива. Ведь пока нет никакой конкретики. Это беспокоит.
Что американские переговорщики должны объяснить Украине?
Игорь Рейтерович подчеркнул, что позиция Украины, по пунктам мирного соглашения с Россией однозначна и соответствует международному законодательству. Позиция же Кремля является абсолютно неприемлемой и преступной.
Как сойтись посередине, когда есть две такие противоположные позиции? Совершенно непонятно. Но попытка США уговорить Владимира Путина завершить войну привела к крайне негативному последствию – он перестал вообще бояться Дональда Трампа,
– сказал политолог.
Он считает, если американцы хотят вернуть влияние на переговорах, то надо заставить Кремль бояться и уважать США.
Однако есть интересный момент, что после встречи американских и российских представителей в Майами Кирилл Дмитриев отметил, что следующая встреча по мирным переговорам должна состояться в Москве.
Из этого возникают вопросы, на которые американцы должны дать ответ. Мы (Украина – 24 Канал) должны его требовать. Почему они решили встретиться в Москве? Американцы что-то пообещали россиянам? Почему следующая встреча будет не в Киеве? Может в конце концов Стив Уиткофф сюда бы приехал,
– подчеркнул Игорь Рейтерович.
Поэтому, он подытожил, сейчас в переговорном процессе возникает больше вопросов, чем ответов, однако выглядит, что россияне достигли того, чего стремились. Говорится о том, что видимость стремления к миру со стороны России вроде бы продолжается.
Что известно о мирных переговорах?
В США заявили, что Украина рассматривает возможность отдать определенную территорию России. Однако есть осознание, что это может в будущем угрожать безопасности.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готовит необходимые документы для достижения справедливого мира. Разработано 20 пунктов соглашения, которые были согласованы с США и Европой.
Президент Финляндии считает, что мирное соглашение между Россией и Украиной сейчас очень вероятна. Это впервые с начала полномасштабного вторжения. Однако осталось 5% для согласования, которые требуют больше всего дискуссий.