Политику США формируют два человека: каково место Украины в их планах

Украинская сторона провела разговор с представителями президента США Уиткоффом и Кушнером. Это свидетельствует о том, что тема российско-украинской войны Вашингтоном не забыта, как то прогнозировала американская пресса после начала обострения на Ближнем Востоке.

Об этом в эфире 24 Канала отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, добавив, что важным в этом разговоре было участие сенатора США Линдси Грэма.

Смотрите также "Мы будто медиаторы": Зеленский объяснил, что затрудняет мирные переговоры

Кто имеет влияние на Трампа?

Хотя законодательная инициатива Грэма о введении жестких санкций против России до сих пор не прошла, но в медиа США все больше говорят о том, что именно он становится влиятельным игроком в политикуме Соединенных Штатов. Ус отметил, что у Линдси Грэма хорошо налажен контакт с Дональдом Трампом.

Напомним! Законопроект Грэма, над которым он совместно работал со своим коллегой сенатором Блюменталем, предусматривает внедрение 500% пошлины для государств, которые покупают российскую нефть. Среди таких Китай, Индия, Египет, Турция. В январе 2026 года он заявил, что Трамп одобрил такую инициативу, но американский президент отметил на том, что законопроект должен быть подчинен ему.

В начале войны против Ирана одна из ведущих американских журналисток Мегин Келли обвинила сенатора Грэма, говоря, что сегодня как раз он имеет большое влияние на президента США.

Люди, которые реально формируют политику Соединенных Штатов – это Марко Рубио, госсекретарь США, и Линдси Грэм. То, что последний присутствует во время разговора с украинской стороной, для Украины безусловно важно,

– считает Ус.

Главный консультант Нацинститута стратегических исследований констатировал, что контакты по линии Украина – США дальше продолжаются. Он предположил, что регулярные удары СОУ по российскому порту "Усть-Луга", который осуществлял экспорт нефти, вряд ли могли бы состояться без помощи США.

Не исключаю, что в этом было проявление сотрудничества, которое дает свои результаты. Не стоит очень эмоционально реагировать на высказывания Трампа, следует смотреть на то, что происходит,

– подытожил Ус.

Мирные переговоры: на какой они стадии?