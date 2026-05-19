Меркель сделала заявление о войне в Украине и упрекнула Европу

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу усилить дипломатические усилия. Она заявила, что ЕС недостаточно использует свой потенциал.

Об этом сообщили в Stern.

Что известно о заявлении Меркель?

Бывшая канцлер Германии отметила, что считает абсолютно правильным поддерживать Украину, а Европа должна немедленно усилить дипломатические усилия.

Дипломатия всегда была обратной стороной медали, даже во время Холодной войны. Военное сдерживание плюс дипломатическая деятельность – вот что я считаю важным,

– заявила Меркель.

Она также отметила, что считает недостаточной поддержку контакта с Россией только со стороны президента США Дональда Трампа и подчеркнула, что недооценивать Путина было бы большой ошибкой.

Вниманию! Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский объяснил в разговоре с 24 Каналом, что Россия ищет альтернативы сотрудничества с Китаем, пытаясь усилить свои технологические и инвестиционные возможности, но Пекин рассматривает Москву как ресурсную базу и использует ее для расширения собственного геополитического влияния. Он заявил, что в будущем Россия будет очень зависимой от таких стран, как КНР.

Последние новости о ходе мирных переговоров между Украиной и Россией

В Москве надеются на возобновление переговоров с Украиной. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мирный процесс пока приостановлен, но есть надежда на его восстановление с американской помощью.

США готовы сыграть роль посредника в восстановлении мирных переговоров между Украиной и Россией, заявил госсекретарь Марко Рубио. Он отметил значительные потери российской армии и развития украинских военных технологий, что создает асимметричную войну.

Дмитрий Песков заявил, что для мирных переговоров Зеленский должен приказать ВСУ оставить Донбасс и "российские регионы".

Ранее Путин также настаивал на выводе украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей как условии для прекращения огня.