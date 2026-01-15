Посол США при НАТО заявил о "последнем ярде" в мирных переговорах

Сейчас возможность завершения войны России против Украины выглядит ближе, чем раньше. Однако последние решения, которые должны поставить точку, могут оказаться самыми сложными.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, сообщает 24 Канал.

Читайте также Большая битва, – эксперт по безопасности дал прогноз, что будет с переговорами в 2026 году

На какой стадии сейчас переговоры?

Мэттью Уитакер выступил на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии. Там он заявил, что стороны конфликта в Украине находятся ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде.

По его словам, сейчас уже есть "реальное предложение", и мирные переговоры подошли к решающей стадии.

Я думаю, что сейчас мы так близки, как никогда. Осталось, по сути, закрыть соглашение,

– подчеркнул Уитакер.

Посол США при НАТО сравнил нынешний этап переговоров с финальными секундами в американском футболе и отметил, что самым сложным является именно последний шаг.

В футболе последний ярд в красной зоне – самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима и здесь. Последний ярд будет непростым, но у меня хорошее предчувствие,

– подытожил чиновник.

Как стороны комментируют прогресс?