Без этого нереально, политолог сказал, что может заставить Путина прекратить войну

Несмотря на усилия Белого дома и появления "мирного плана" от Дональда Трампа, реальных сдвигов по перемирию в Украине не произошло. По сообщениям западных СМИ, украинская делегация планирует еще одну отдельную встречу с американцами, подобная встреча у американцев планируется и с россиянами.

Политолог Максим Несвитайлов поделился с 24 Каналом собственным видением переговорного трека, и по его убеждению для эффективности мирных переговоров им не хватает еще одного важного геополитического игрока.

Кого не хватает на переговорах?

Несвитайлов не возлагает никаких ожиданий на ближайшие раунды этих мирных переговоров, если к ним не присоединится еще одна страна.

Для меня существует только один ключевой маркер, который может свидетельствовать о серьезности переговоров – это вовлеченность Китая. Если я увижу, что Китай тем или иным образом становится причастным к переговорному процессу, только тогда начну воспринимать его всерьез. Я совершенно не верю в то, что Россия может согласиться на завершение войны без участия Китая,

– отмечает политолог.

Стоит внимательно следить за тем, появятся ли со стороны Пекина какие-либо сигналы относительно их отношения к потенциальному переговорному процессу.

Пока все, что мы слышали от Си Цзиньпина, сводится к тезису о том, что любое мирное урегулирование и новая архитектура безопасности возможны только после решения "тайваньского вопроса". А как собирается его решать Китай уже давно известно, что в 2027 году они будут его забирать себе,

– заключает эксперт.

Заметим, что Китай официально стремится воссоединить Тайвань с материковой частью под своей властью. Пекин регулярно проводит военные учения вокруг Тайваня, усиливает возможности Народно-освободительной армии и, по оценкам западных СМИ, может быть готов к вторжению уже к 2027 году, если решит, что дипломатические и другие средства не дали результата.

Какова официальная позиция Китая относительно мира в Украине?