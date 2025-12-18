Политолог Максим Несвитайлов поделился с 24 Каналом собственным видением переговорного трека, и по его убеждению для эффективности мирных переговоров им не хватает еще одного важного геополитического игрока.
Обратите внимание Путин не хочет останавливать эту войну, но может это сделать под давлением Трампа, – Зеленский
Кого не хватает на переговорах?
Несвитайлов не возлагает никаких ожиданий на ближайшие раунды этих мирных переговоров, если к ним не присоединится еще одна страна.
Для меня существует только один ключевой маркер, который может свидетельствовать о серьезности переговоров – это вовлеченность Китая. Если я увижу, что Китай тем или иным образом становится причастным к переговорному процессу, только тогда начну воспринимать его всерьез. Я совершенно не верю в то, что Россия может согласиться на завершение войны без участия Китая,
– отмечает политолог.
Стоит внимательно следить за тем, появятся ли со стороны Пекина какие-либо сигналы относительно их отношения к потенциальному переговорному процессу.
Пока все, что мы слышали от Си Цзиньпина, сводится к тезису о том, что любое мирное урегулирование и новая архитектура безопасности возможны только после решения "тайваньского вопроса". А как собирается его решать Китай уже давно известно, что в 2027 году они будут его забирать себе,
– заключает эксперт.
Заметим, что Китай официально стремится воссоединить Тайвань с материковой частью под своей властью. Пекин регулярно проводит военные учения вокруг Тайваня, усиливает возможности Народно-освободительной армии и, по оценкам западных СМИ, может быть готов к вторжению уже к 2027 году, если решит, что дипломатические и другие средства не дали результата.
Какова официальная позиция Китая относительно мира в Украине?
- Лидер КНР Си Цзиньпин на днях подтвердил, что Китай поддерживает "все усилия", направленные на мир. Он также надеется, что стороны достигнут справедливого и прочного мирного соглашения.
- Но Владимир Зеленский скептически настроен относительно позиции Китая и "не видит, чтобы Китаю было выгодно окончание войны". С одной стороны Пекин не помогает РФ напрямую, но и не использует собственные важнли влияния, чтобы заставить пойти Путина на уступки.