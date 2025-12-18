Об этом во время общения с журналистами сообщил глава государства, пишет 24 Канал.
Смотрите также Зеленский назвал три вопроса, которые до сих пор не удалось решить с США
Как Трамп может заставить Путина завершить войну?
Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на поддержку Штатов в вопросе урегулирования войны в Украине и отметил, что США являются ключевым посредником между Россией и Украиной.
В то же время Зеленский выразил надежду, что Соединенные Штаты, в частности администрация Трампа, сможет повлиять на ситуацию, усилив давление на Россию, ведь он убежден, что Кремль не намерен самостоятельно прекращать эту войну.
Я думаю, что Путин не хочет останавливать эту войну, но он может это сделать, если США больше надавят. И президент Трамп может это сделать, я так думаю,
– добавил Зеленский.
Глава государства надеется, что президенту США все же удастся убедить Россию остановиться.
Чего Зеленский ожидает от переговоров с США в Майами?
Переговоры украинской и американской делегации в Майами запланированы на 19 – 20 декабря.
Зеленский сообщил, что стороны будут обсуждать 20-пунктный мирный план, в частности вопрос гарантий безопасности для Украины и послевоенное восстановление.
Президент Украины напомнил, что Россия не отступает от своих максималистских требований, а Украина на такие уступки не пойдет, поэтому США имеют целью найти компромисс в сложных вопросах.
Кроме того, со слов Зеленского стало известно, что сейчас разрабатывается документ о передаче вооружения Украине. Однако все пока неизвестны.