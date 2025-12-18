Об этом во время общения с журналистами сообщил глава государства, пишет 24 Канал.

Как Трамп может заставить Путина завершить войну?

Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на поддержку Штатов в вопросе урегулирования войны в Украине и отметил, что США являются ключевым посредником между Россией и Украиной.

В то же время Зеленский выразил надежду, что Соединенные Штаты, в частности администрация Трампа, сможет повлиять на ситуацию, усилив давление на Россию, ведь он убежден, что Кремль не намерен самостоятельно прекращать эту войну.

Я думаю, что Путин не хочет останавливать эту войну, но он может это сделать, если США больше надавят. И президент Трамп может это сделать, я так думаю,

– добавил Зеленский.

Глава государства надеется, что президенту США все же удастся убедить Россию остановиться.

