Про це під час спілкування із журналістами повідомив глава держави, пише 24 Канал.

Зеленський наголосив, що Україна розраховує на підтримку Штатів у питанні врегулювання війни в Україні та зазначив, що США є ключовим посередником між Росією та Україною.

Водночас Зеленський висловив сподівання, що Сполучені Штати, зокрема адміністрація Трампа, зможе вплинути на ситуацію, посиливши тиск на Росію. Він переконаний, що Кремль не має наміру самостійно припиняти цю війну.

Я думаю, що Путін не хоче зупиняти цю війну, але він може це зробити, якщо США більше натиснуть. І президент Трамп може це зробити, я так думаю,

– додав Зеленський.

Очільник держави має надію, що президенту США все ж вдасться переконати Росію зупинитись.

