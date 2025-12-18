Політолог Максим Несвітайлов поділився з 24 Каналом власним баченням переговорного треку, і на його переконання для ефективності мирних переговорів їм бракує ще одного важливого геополітичного гравця.

Зверніть увагу Путін не хоче зупиняти цю війну, але може це зробити під тиском Трампа, – Зеленський

Кого не вистачає на переговорах?

Несвітайлов не покладає жодних очікувань на найближчі раунди цих мирних переговорів, якщо до них не долучиться ще одна країна.

Для мене існує лише один ключовий маркер, який може свідчити про серйозність переговорів – це залученість Китаю. Якщо я побачу, що Китай у той чи інший спосіб стає дотичним до переговорного процесу, лише тоді почну сприймати його всерйоз. Я абсолютно не вірю в те, що Росія може погодитися на завершення війни без участі Китаю,

– зазначає політолог.

Варто уважно стежити за тим, чи з'являться з боку Пекіна будь-які сигнали щодо їхнього ставлення до потенційного переговорного процесу.

Поки що все, що ми чули від Сі Цзіньпіна, зводиться до тези про те, що будь-яке мирне врегулювання і нова безпекова архітектура можливі лише після розв'язання "тайванського питання". А як збирається його вирішувати Китай вже давно відомо, що в 2027 році вони будуть його забирати собі,

– підсумовує експерт.

Зауважимо, що Китай офіційно прагне возз'єднати Тайвань з материковою частиною під своєю владою. Пекін регулярно проводить військові навчання навколо Тайваню, посилює можливості Народно-визвольної армії і, за оцінками західних ЗМІ, може бути готовий до вторгнення вже до 2027 року, якщо вирішить, що дипломатичні та інші засоби не дали результату.

Яка офіційна позиція Китаю щодо миру в Україні?