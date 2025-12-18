Без цього нереально, – політолог сказав, що може змусити Путіна припинити війну
- Політолог Максим Несвітайлов вважає, що для ефективності мирних переговорів щодо України необхідна участь Китаю.
- Лідер КНР Сі Цзіньпін підтвердив, що Китай підтримує зусилля, спрямовані на мир, але Зеленський сумнівається у вигоді Китаю від закінчення війни.
Попри зусилля Білого дому та появи "мирного плану" від Дональда Трампа, реальних зрушень щодо перемир'я в Україні не відбулося. За повідомленнями західних ЗМІ, українська делегація планує ще одну окрему зустріч з американцями, подібна зустріч у американців планується і з росіянами.
Політолог Максим Несвітайлов поділився з 24 Каналом власним баченням переговорного треку, і на його переконання для ефективності мирних переговорів їм бракує ще одного важливого геополітичного гравця.
Кого не вистачає на переговорах?
Несвітайлов не покладає жодних очікувань на найближчі раунди цих мирних переговорів, якщо до них не долучиться ще одна країна.
Для мене існує лише один ключовий маркер, який може свідчити про серйозність переговорів – це залученість Китаю. Якщо я побачу, що Китай у той чи інший спосіб стає дотичним до переговорного процесу, лише тоді почну сприймати його всерйоз. Я абсолютно не вірю в те, що Росія може погодитися на завершення війни без участі Китаю,
– зазначає політолог.
Варто уважно стежити за тим, чи з'являться з боку Пекіна будь-які сигнали щодо їхнього ставлення до потенційного переговорного процесу.
Поки що все, що ми чули від Сі Цзіньпіна, зводиться до тези про те, що будь-яке мирне врегулювання і нова безпекова архітектура можливі лише після розв'язання "тайванського питання". А як збирається його вирішувати Китай вже давно відомо, що в 2027 році вони будуть його забирати собі,
– підсумовує експерт.
Зауважимо, що Китай офіційно прагне возз'єднати Тайвань з материковою частиною під своєю владою. Пекін регулярно проводить військові навчання навколо Тайваню, посилює можливості Народно-визвольної армії і, за оцінками західних ЗМІ, може бути готовий до вторгнення вже до 2027 року, якщо вирішить, що дипломатичні та інші засоби не дали результату.
Яка офіційна позиція Китаю щодо миру в Україні?
- Лідер КНР Сі Цзіньпін днями підтвердив, що Китай підтримує "всі зусилля", спрямовані на мир. Він також сподівається, що сторони досягнуть справедливої та міцної мирної угоди.
- Натомість Володимир Зеленський скептично налаштований щодо позиції Китаю і "не бачить, щоб Китаю було вигідне закінчення війни". З одного боку Пекін не допомагає РФ напряму, але й не використовує власні важнлі впливу, аби змусити піти Путіна на поступки.
Часті питання
Яка позиція Максима Несвітайлова щодо переговорного процесу для досягнення миру?
Максим Несвітайлов вважає, що для ефективності мирних переговорів не вистачає залученості Китаю. Він не вірить, що Росія може погодитися на завершення війни без участі Китаю, і вважає, що лише за участі Пекіна переговори можуть бути серйозними.
Які сигнали з боку Китаю можуть свідчити про їхню участь у мирних переговорах?
Сигналами з боку Китаю можуть бути будь-які заяви або дії, що свідчать про їхню участь у мирних переговорах. Поки що Китай заявляє про можливість мирного врегулювання тільки після вирішення 'тайванського питання', яке Китай планує вирішити до 2027 року.
Яка офіційна позиція Китаю і Володимира Зеленського щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні?
Китай заявляє, що підтримує 'всі зусилля', спрямовані на досягнення справедливої та міцної мирної угоди. Водночас Володимир Зеленський скептично налаштований щодо позиції Китаю і вважає, що Пекін не використовує свої важелі впливу для того, щоб змусити Путіна на поступки.