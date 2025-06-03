В Кремле спрогнозировали, когда может пройти 3 раунд переговоров в Стамбуле

В Кремле уже начали высказываться относительно возможного 3 раунда переговоров Украины и России. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что встреча может состояться до конца июня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что говорят в России о третьем раунде переговоров с Украиной

Леонид Слуцкий заявил, что именно "движение к устойчивому прекращению огня" будет одним из ключевых вопросов на третьем раунде переговоров с Украиной. По словам оккупанта, с большой вероятностью встреча может пройти также в Стамбуле в конце июня.

По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам, украинская сторона "имеет время – его не так много – для того, чтобы изучить наши условия и пойти навстречу". Вероятно, здесь речь идет о так называемом "меморандуме", который передала страна-агрессор нашему государству.

К слову, ранее в России выдвинули условия Украине для проведения третьего раунда переговоров. Москва требует от украинской стороны "прекратить удары по железнодорожным мостам в российском тылу и атаковать аэродромы стратегической авиации".

Также в Кремле хотят, чтобы Украина "придерживалась предложенного Россией краткосрочного перемирия на отдельных участках фронта", которое по предварительной информации, продлится несколько дней.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся накануне, 2 июня, в Стамбуле. Тогда делегациям удалось договориться о новом обмене военнопленными, а также телами погибших солдат.