Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

До теми У Кремлі оцінили імовірність зустрічі Зеленського, Путіна та Трампа

Що кажуть у Росії про третій раунд переговорів з Україною

Лєонід Слуцький заявив, що саме "рух до стійкого припинення вогню" буде одним із ключових питань на третьому раунді переговорів з Україною. За словами окупанта, з великою ймовірністю зустріч може пройти також у Стамбулі наприкінці червня.

На думку голови комітету Держдуми з міжнародних справ, українська сторона "має час – його не так багато – для того, щоб вивчити наші умови та піти назустріч". Ймовірно, тут ідеться про так званий "меморандум", який передала країна-агресорка нашій державі.

До слова, раніше у Росії висунули умови Україні для проведення третього раунду переговорів. Москва вимагає від української сторони "припинити удари по залізничних мостах у російському тилу та атакувати аеродроми стратегічної авіації".

Також у Кремлі хочуть, щоб Україна "дотримувалася запропонованого Росією короткострокового перемир'я на окремих ділянках фронту", яке за попередньою інформацією, триватиме кілька днів.

Другий раунд російсько-українських переговорів відбувся напередодні, 2 червня, у Стамбулі. Тоді делегаціям вдалося домовитися про новий обмін військовополоненими, а також тілами загиблих солдатів.