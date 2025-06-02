Однак, Росія продовжує навмисно акцентувати на несуттєвих питаннях. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на співрозмовника "Української правди" у Міністерстві оборони.

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Чи змінилася позиція Росії

Спецоперація СБУ "Павутина" вплинула на хід мирних переговорів.

Російська сторона чітко зазначила, що існує ризик зриву будь-яких перемовин і продовження бойових дій через такі кроки,

– повідомив посадовець Міноборони.

Також Росія продовжує висувати ті ж самі вимоги, що раніше. У першу чергу вони хочуть виходу до п'яти областей – Курської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської. Лише тоді вони готові говорити про умови припинення вогню.

"Позиція російської сторони була такою ж непохитною, як і під час першого раунду перемовин. Але цього разу українська сторона відповідала також жорстко. І це головна відмінність. Кислиця був одним із тих, хто проартикулював усі позиції, з якими не погоджується наша сторона", – додало джерело у міністерстві.

Посадовець також зауважив, що прогрес у перемовинах точно є. Але другорядність питань, на яких зосереджується Росія, вказує на те, що вона спеціально затягує час.