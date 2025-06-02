Однако, Россия продолжает намеренно акцентировать на несущественных вопросах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собеседника "Украинской правды" в Министерстве обороны.

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Изменилась ли позиция России

Спецоперация СБУ "Паутина" повлияла на ход мирных переговоров.

Российская сторона четко отметила, что существует риск срыва любых переговоров и продолжения боевых действий из-за таких шагов,

– сообщил чиновник Минобороны.

Также Россия продолжает выдвигать те же самые требования, что и раньше. В первую очередь они хотят выхода в пять областей – Курской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Только тогда они готовы говорить об условиях прекращения огня.

"Позиция российской стороны была такой же непоколебимой, как и во время первого раунда переговоров. Но на этот раз украинская сторона отвечала также жестко. И это главное отличие. Кислица был одним из тех, кто проартикулировал все позиции, с которыми не соглашается наша сторона", – добавил источник в министерстве.

Чиновник также отметил, что прогресс в переговорах точно есть. Но второстепенность вопросов, на которых сосредотачивается Россия, указывает на то, что она специально затягивает время.