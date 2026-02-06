После разговора с Си: аналитик объяснил, почему Россия вдруг заговорила о признании Донбасса
- Россия требует официального признания своего контроля над территориями Украины, но украинский президент отрицает такой сценарий.
- После разговора Путина с Си Цзиньпином Россия озвучила новые требования, в частности признание оккупированных территорий, но европейские союзники также категорически против.
Россия требует официального признания своего контроля над территориями Украины. Украинский президент отрицает такой сценарий, подобных документов никто не будет подписывать.
Заявление россиян о международном признании оккупированных территорий является очень интересным. Как объяснил 24 Каналу исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, в прошлом такие прецеденты уже были.
Что стоит за требованием России?
Когда-то Кремль уже требовал признания Крыма, даже Соединенные Штаты об этом думали, но европейские союзники выступили категорически против. Они принципиально стоят на своих позиций и не хотят открывать "ящик Пандоры".
Европейцы понимают, что Россия может возобновить атаки не только на Украину. Например, страны Балтии уже давно под угрозой. Поэтому от идеи отказались. Даже в первом варианте мирного плана из 28 пунктов – ни в одном не говорилось о юридическом признании оккупации.
"Сейчас это произошло довольно интересно – после разговора Путина с Си Цзиньпином. Это можно воспринимать как попытку "потопить" переговорный процесс. Еще один важный момент, который это подтверждает, – слова Лаврова о том, что Россия не принимает гарантии безопасности о которых писали в Financial Times", – отметил Александр Леонов.
Обратите внимание! В российском МИД заявили, что "Украина с партнерами формирует ось зла". Так отреагировали на документ, где предусмотрена отправка миротворцев в Украину после перемирия, сращивание ВПК Украины и стран НАТО и прочее. Иностранные силы россияне назвали “законными целями”.
Фактически говорится о том, что Россия рассматривает возможность возобновления агрессии, потому что по-другому сложно объяснить, почему контингент, который будет в Украине после режима прекращения огня – назвали военной целью. Создается впечатление, что именно это более принципиально Кремлю, чем территориальные вопросы, которые пока невозможно урегулировать.
Впрочем, накануне выборов Дональд Трамп точно не пойдет на признание оккупации. Даже в свою первую каденцию он не смог этого сделать с Крымом, ведь есть решение, что никто из чиновников в Соединенных Штатах не может идти на подобные шаги. Однако очень интересной остается роль Китая в этой истории.
Какие еще требования озвучивает Россия на переговорах?
- Ключевым ультиматумом Кремля остаются территории. Владимир Путин требует полного контроля над Донбассом и убеждает, что сможет "освободить военным путем" всю территорию. Также диктатор требует проведения в Украине "референдума по территориальным вопросам".
- Впоследствии требования россиян увеличились. Теперь, кроме территорий, Кремль требует их признания международным сообществом. Россия хочет, чтобы это "стало частью большого договора".
- Владимир Зеленский отметил, что о выходе из Донбасса не говорится, там живут 300 тысяч украинцев, за эту землю погибли наши воины. Компромиссом может быть создание свободной экономической зоны, но обе стороны должны остаться там, где стоят.