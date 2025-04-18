Москва требует от США открыть воздушное пространство в рамках переговоров о мире, – Politico

Москва добивается, чтобы США открыли свое авиапространство для российских авиакомпаний в рамках договоренностей о прекращении огня с Украиной. Однако ЕС не поддерживает такую идею, а без участия Европы российским перевозчикам будет непросто летать в США.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года российским авиакомпаниям запретили приземляться и пролетать над территорией ЕС и США, а также получать запасные части для самолетов от западных производителей, таких как Boeing или Airbus. В ответ Кремль закрыл свое воздушное пространство для западных авиакомпаний, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Кремль давит на Вашингтон

Теперь Москва требует восстановления прямых авиарейсов в США как части любого соглашения о прекращении боевых действий. Такой шаг, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, "должен быть следствием отмены санкций против "Аэрофлота".

11 апреля чиновник заявил, что американцы рассмотрели российские требования, но пока не приняли никаких соответствующих шагов.

Отмечается, что 16 апреля Россия также обратилась к Вашингтону с просьбой разрешить ей покупать самолеты американского производства Boeing и рассчитываться за них за счет замороженных российских государственных активов при условии достижения перемирия.

Пока администрация Трампа не сняла никаких санкций с России, однако некоторые сигналы вселяют Кремлю надежду.

В марте глава Американской торговой палаты в России Роберт Аги публично призвал к снятию санкций в авиационной сфере.

"У России есть большой парк западных самолетов, преимущественно Boeing. Мы считаем, что должны предоставлять запчасти и техническую поддержку для них, поэтому постараемся добиться снятия этих санкций", – сказал он, добавив, что из-за ограничений страдают "обычные граждане".

Politico пишет, что любое ослабление ограничений в отношении американских и российских авиакомпаний автоматически усилит давление на европейские авиалинии с требованием аналогичных шагов. Европейские перевозчики уже давно жалуются на дополнительные расходы, которые возникают из-за необходимости обходить огромное российское воздушное пространство во время полетов в Азию, что дало преимущество китайским авиакомпаниям.

Несмотря на эти конкурентные проблемы, Брюссель не спешит вступать в переговоры с Москвой по доступу к своему небу, частично из-за опасного характера полетов в российском воздушном пространстве.