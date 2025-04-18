Після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року російським авіакомпаніям заборонили приземлятися та пролітати над територією ЄС і США, а також отримувати запасні частини для літаків від західних виробників, таких як Boeing чи Airbus. У відповідь Кремль закрив свій повітряний простір для західних авіакомпаній, передає 24 Канал із посиланням на Politico.

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Кремль тисне на Вашингтон

Тепер Москва вимагає відновлення прямих авіарейсів до США як частини будь-якої угоди про припинення бойових дій. Такий крок, за словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, "має бути наслідком скасування санкцій проти "Аерофлоту".

11 квітня чиновник заявив, що американці розглянули російські вимоги, але наразі не вжили жодних відповідних кроків.

Зазначається, що 16 квітня Росія також звернулася до Вашингтона з проханням дозволити їй купувати літаки американського виробництва Boeing і розраховуватися за них за рахунок заморожених російських державних активів за умови досягнення перемир'я.

Наразі адміністрація Трампа не зняла жодних санкцій з Росії, однак деякі сигнали вселяють Кремлю надію.

У березні глава Американської торговельної палати в Росії Роберт Агі публічно закликав до зняття санкцій в авіаційній сфері.

"У Росії є великий парк західних літаків, переважно Boeing. Ми вважаємо, що маємо надавати запчастини та технічну підтримку для них, тому намагатимемося домогтися зняття цих санкцій", — сказав він, додавши, що через обмеження страждають "звичайні громадяни".

Politico пише, що будь-яке послаблення обмежень щодо американських і російських авіакомпаній автоматично посилить тиск на європейські авіалінії з вимогою аналогічних кроків. Європейські перевізники вже давно скаржаться на додаткові витрати, які виникають через необхідність оминати величезний російський повітряний простір під час польотів до Азії, що дало перевагу китайським авіакомпаніям.

Попри ці конкурентні проблеми, Брюссель не поспішає вступати в переговори з Москвою щодо доступу до свого неба, частково через небезпечний характер польотів у російському повітряному просторі.