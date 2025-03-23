Трамп говорит, что мирный процесс "под контролем" и только он может остановить Путина

Дональд Трамп заявил, что усилия по сдерживанию дальнейшей эскалации войны России против Украины находятся "под контролем". Американский лидер также повторил, что начала вторжения не было бы, если бы он был президентом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента США в интервью вебсайту Outkick.

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Что сказал Трамп об урегулировании мира в Украине

Дональд Трамп отметил, что его "хорошие" взаимоотношения с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским являются ключевыми для переговоров о прекращении боевых действий.

Было бы замечательно иметь возможность это остановить. Скажу так, никто другой не смог бы (остановить войну в Украине – 24 Канал). Никто. Ноль,

– сказал Трамп.

Трамп также отметил, что "очень хорошо" знает Путина.

"Путин никуда не вторгся, когда я был президентом. Он забрал Грузию, когда президентом был Буш, Крым, когда президентом был Обама, и он пытается забрать все... Я не думаю, что в мире есть кто-то, кто мог бы остановить его, кроме меня, и я думаю, я надеюсь, что я смогу его остановить", – сказал американский лидер.

К слову, во время телефонного разговора 18 марта Владимир Путин сообщил Дональду Трампу, что он готов ограничить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины как первый шаг к перемирию. Однако он не согласился на полное прекращение огня, на чем настаивают США.

На следующий день Зеленский во время разговора с Трампом согласился на взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам. В то же время глава государства подчеркнул, что наша страна будет реагировать зеркально на удары страны-агрессора по энергетике.