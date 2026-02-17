США расширили состав делегации в Женеве, – CNN
- США расширили состав своей делегации на трехсторонних переговорах в Женеве, добавив министра армии США Дэна Дрисколла и командующего армией США в Европе Алекса Гринкевича.
- Переговоры с участием делегаций начнутся 17 февраля, с украинской стороны будут присутствовать Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.
Соединенные Штаты расширили состав собственной делегации на запланированных трехсторонних переговорах в Женеве с участием украинской и российской сторон.
Об этом сообщила журналистка телеканала CNN Хейли Бритцки со ссылкой на свои источники в своей публикации в соцсети Х.
Смотрите также Президент Чехии скептически оценивает перспективу быстрого мира в Украине
Кто войдет в делегацию США?
Хейли Бритцки 16 февраля со ссылкой на источники сообщила, что в состав американской команды в Женеве вошли министр армии Соединенных Штатов Дэн Дрисколл и командующий армией США в Европе Алекс Гринкевич.
Мы остаемся оптимистами и с нетерпением ждем решения конфликта,
– сказал собеседник.
Известно, что Дэн Дрисколл и Алекс Гринкевич не впервые приобщаются к мирному процессу. Ранее они участвовали в трехсторонних переговорах в Абу-Даби, а также во встрече украинской и американской делегации в Майами.
К слову, пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Диана Давитян в комментарии журналистам сообщила, что переговоры в Женеве, которые ожидаются уже 17 февраля начнутся ориентировочно в обеденное время.
Справочно. Делегацию России возглавит Владимир Мединский, а Украины – Рустем Умеров. Также с нашей стороны будут присутствовать Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.
Что ожидать от переговоров?
Напомним, в Швейцарии 17 – 18 февраля состоится новый раунд трехсторонних мирных переговоров между Украиной, Россией и США о прекращении войны. Команда переговорщиков от Украины 16 февраля прибыла в Женеву.
По данным Reuters, Дональд Трамп давит на Киев и Москву, чтобы как можно быстрее договориться о мире. Но Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Вашингтон давит на Киев больше и требует идти на уступки.
Сам Дональд Трамп недавно отметил, что это будут "очень важные переговоры", в Женеву приедут Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Он добавил, что Украине сейчас как можно быстрее нужно начинать диалог.