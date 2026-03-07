У Трампа ответили, верит ли он еще в успех мирных переговоров между Украиной и Россией
- Президент США Дональд Трамп считает возможным достижение мира в войне между Россией и Украиной.
- Белый дом продолжает работать над дипломатическим урегулированием конфликта, в частности через обмены пленными между РФ и Украиной.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп и в дальнейшем считает возможным достижение мира в войне между Россией и Украиной. Она также загадала успешный обмен пленными.
Об этом сообщает CBS News.
Что в Белом доме говорят о возможности достижения мира в Украине?
Во время общения с журналистами Ливитт спросили, изменилась ли позиция американского президента после сообщений о том, что Россия якобы передает Ирану разведывательные данные, которые могут использоваться для ударов по американским силам. В ответ Левитт подчеркнула, что глава государства все еще убежден в возможности дипломатического урегулирования конфликта.
Думаю, президент сказал бы, что мир, по-прежнему, является достижимой целью относительно войны между Россией и Украиной. Вы видели, как спецпосланник Уиткофф вчера опубликовал твит, объявив о новом обмене пленными между РФ и Украиной, поэтому это то, чего эта администрация, по-прежнему, хочет добиться, и то, над чем, я знаю, президент и в дальнейшем будет работать,
– заявила пресс-секретарь Белого дома.
Журналисты также поинтересовались, высказывал ли Трамп недовольство президенту России Владимиру Путину из-за возможной передачи разведданных Ирану. Левитт ответила, что "предоставит президенту возможность высказаться по этому поводу непосредственно".
Какие сигналы из США были в последнее время относительно мирных переговоров?
Стив Уиткофф отметил, что на этой неделе Украина и Россия осуществили обмен пленными, вернув 1 000 человек домой благодаря трехсторонним переговорам с участием США в Женеве.
Он также отметил, что мирные переговоры продолжаются, и в ближайшие недели в этом вопросе ожидается дополнительный прогресс.
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому президенту Зеленскому следует согласиться на мирное соглашение с Россией, поскольку Путин уже готов.