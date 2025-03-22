Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что "ключевой вопрос" войны в Украине – готовность признать оккупированные территории частью России. Кроме того, политик повторил нарративы российской пропаганды и ссылался на фейковые "референдумы".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Стива Уиткоффа в интервью телеведущему Такеру Карлсону.

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Какой вопрос является ключевым в войне в Украине

Уиткофф считает, что главным препятствием для урегулирования войны, развязанной Россией против Украины, является вопрос оккупированного Крыма и "так называемые четыре региона: Донбасс, Луганск и еще два", а также готовность признать их российской территорией.

Спецпосланник Трампа обосновал свою позицию, фактически повторив нарративы кремлевской пропаганды. В частности он вспомнил фейковые "референдумы", которые Россия пыталась использовать как якобы легитимное оправдание оккупации украинских территорий и их "включения" в состав России.

Они (оккупированные регионы, – 24 Канал) русскоязычные, были "референдумы", где подавляющее большинство людей показали, что они хотят быть под властью России. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта. Поэтому это первое, что нужно решить. И мы ведем очень позитивные разговоры,

– отметил Уиткофф.

Обратите внимание! США и другие страны Запада не признали российские "референдумы".

Он добавил, что вопрос оккупированных территорий "всегда был проблемой", хотя, по его словам, об этом якобы "никто не хочет говорить".

"Это "слон в комнате" (проблема, которую никто не хочет замечать, но она важна – 24 Канал). Еще один "слон в комнате" – это конституционные вопросы в Украине относительно того, чем они могут уступить, когда речь идет о потере территорий. Россияне фактически контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли мир, что эти территории являются российскими? Сможет ли Зеленский политически выжить, если он это признает? Это главный вопрос конфликта. Абсолютно да", – считает спецпосланник.