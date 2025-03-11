В Белом доме утверждают, что Трамп провел "исторические переговоры с Россией и Украиной"
- Белый дом опубликовал список достижений Трампа. Туда зачислили переговоры относительно Украины в Саудовской Аравии.
- 11 марта в Джидде проходят переговоры украинской и американской делегаций по завершению войны.
Белый дом опубликовал список 50-ти достижений Дональда Трампа за 50 дней его президентства. К успехам политика причислили и переговоры в Саудовской Аравии относительно Украины.
Так, 16-ым номером в списке трамповских "побед" указаны его усилия по достижению мира в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на сайт Белого дома.
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Что известно
Отмечается, что президент Трампа якобы "посадил Россию и Украину за стол переговоров, проведя исторические мирные переговоры в Саудовской Аравии".
Напомним, что 18 февраля Россия и США провели переговоры в Саудовской Аравии, в частности по завершению войны в Украине. Киев и Европу на встречу не пригласили. Более того, украинскую власть даже не информировали о том, что она состоится.
О конкретных результатах тех переговоров американцев с россиянами сообщено не было. Однако, очевидно, что Кремль не планирует идти ни на какие уступки, ведь его нарратив и требования не изменились.
К слову, 11 марта в Джидде проходят переговоры украинской и американской делегаций. На момент публиканции списка достижений Трампа о результатах этой встречи тоже ничего не было известно.