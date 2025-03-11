Так, 16-ым номером в списке трамповских "побед" указаны его усилия по достижению мира в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на сайт Белого дома.

Смотрите также Советник Трампа и Ермак прокомментировали ход переговоров в Саудовской Аравии

Что известно

Отмечается, что президент Трампа якобы "посадил Россию и Украину за стол переговоров, проведя исторические мирные переговоры в Саудовской Аравии".

Напомним, что 18 февраля Россия и США провели переговоры в Саудовской Аравии, в частности по завершению войны в Украине. Киев и Европу на встречу не пригласили. Более того, украинскую власть даже не информировали о том, что она состоится.

О конкретных результатах тех переговоров американцев с россиянами сообщено не было. Однако, очевидно, что Кремль не планирует идти ни на какие уступки, ведь его нарратив и требования не изменились.

К слову, 11 марта в Джидде проходят переговоры украинской и американской делегаций. На момент публиканции списка достижений Трампа о результатах этой встречи тоже ничего не было известно.