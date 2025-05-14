Зеленский мог отказаться от переговоров с Россией, но его убедили не делать этого, – WP

Западные СМИ сообщили, что Владимир Зеленский мог заблокировать переговоры с россиянами. Но его отговорили европейские и американские чиновники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Украина могла бы не отправить своих представителей в Турцию

14 мая журналисты The Washington Post написали, что предложение Путина о прямых переговорах поставило под сомнение усиление давления на Россию. В США уже рос скептицизм в отношении Кремля, и тут Путин предложил встретиться.

"Обещание прямых переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле сорвала европейские усилия, направленные на то, чтобы привлечь Соединенные Штаты к введению новых санкций против России, если не будет немедленного 30-дневного прекращения огня", – говорится в статье.

Россия всячески напускала туман относительно того, кто поедет в составе делегации, что будут обсуждать и тому подобное. Это делалось умышленно. В Европе сказали, что Кремль затягивает время.

Это должны были быть первые прямые переговоры между Украиной и Россией с 2022 года. Но поскольку Россия хитрила, Зеленский не видел смысла ехать в Турцию, пишут медийщики.

Американские и европейские чиновники отвели Владимира Зеленского от границы во вторник вечером после того, как украинский президент разочаровался в развитии запланированных на эту неделю переговоров и предположил, что даже не уполномочит своих помощников встретиться с российскими чиновниками в Турции, сообщили два дипломата, знакомые с этим вопросом. Американские и европейские чиновники отмечали, что крайне важно отправить по крайней мере делегацию старших помощников, включая руководителя его администрации Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибиги, но столкнулись с постоянным сопротивлением со стороны украинского лидера,

– сказано в статье.

Вечером среды, 14 мая, Зеленский заявил: переговоров не боится и прибудет в Турцию. Но как закончится война – зависит от мира.

СМИ обнародовали состав украинской делегации на переговорах в Турции. А вот Путин не поедет – судя по документу, опубликованному Кремлем.