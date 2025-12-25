Все упирается в один пункт: что очень не понравится России и какие ловушки содержит мирный план

Президент Владимир Зеленский впервые рассказал о 20 пунктах, из которых состоит "базовый документ об окончании войны". И теперь Кремль должен как-то отреагировать на данный мирный план.

Кроме самого мирного плана, есть и другие документы, которые нужны для завершения войны. Специально для 24 Канала эксперты разобрали 20-пунктный мирный план и предположили, чего ждать от России в ответ.

Насколько перспективен мирный план?

Политолог Игорь Рейтерович считает, что, учитывая ситуацию, в которой мы сейчас находимся, этот документ по некоторым пунктам выглядит более-менее приемлемым для Украины. Хотя это очень компромиссная история, написанная, очевидно, на основе 28-пунктного плана, который предлагали США, а, как выяснилось, на самом деле авторства России.

В общем есть очень много вопросов по сути данного документа. По мнению политолога, едва ли не к каждому пункту можно выдвинуть какие-то замечания или предложить, чтобы он был изложен в другой редакции,

Возможно, кстати, президент специально его опубликовал, чтобы началась какая-то дискуссия, чтобы посмотреть на реакцию граждан по пунктам этого так называемого мирного плана,

– сказал Рейтерович.

А уже потом, на основе данной дискуссии, предполагает он, власти начали бы думать, что дальше делать с этим мирным планом и какие у него перспективы вообще.

По мнению Рейтеровича, особых перспектив у документа нет. Потому что Россия просто будет против, что, в свою очередь, будет означать очередной провал каких-либо мирных инициатив Дональда Трампа. И дальше уже вопрос именно к партнерам Украины, потому что они должны как-то реагировать на то, что именно Россия отказывается от любых компромиссов и не хочет завершать войну.

Какие ловушки содержит 20-пунктный мирный план?

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов отметил, что в этом документе есть несколько ловушек.

Он отметил, что Киеву нельзя соглашаться на тройной контроль над Запорожской атомной электростанцией и ее использование Украиной, США и россиянами. Потому что это означало бы признание факта оккупации станции.

Также, по его словам, самое главное, что должно быть – это гарантии безопасности для Украины. Они должны быть действительно серьезными и сильными, а также содержать юридически зафиксированные обязательства союзников.

Потому что это краеугольный камень: если не будет четких, жестких, юридически обязывающих гарантий безопасности – то все, что подписывается с Россией, не стоит бумаги, на которой оно подписано,

– сказал Леонов.

Ведь, подчеркнул он, Россия нападет, если посчитает, что сделает это без каких-то серьезных проблем для себя. Поэтому вопрос гарантий безопасности является главным для Украины.

В то же время он выразил сожаление из-за того, что Дональд Трамп отказался от своей первой позиции – полного и безусловного прекращения огня. Ведь весь опыт последнего века просто "вопит" о том, что именно таким образом войны и останавливаются.

Почему такой план неприемлем для России?

Политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк отметил, что в этом плане в целом все выписано из того, что обсуждались на различных рабочих группах в переговорном процессе. Это прежде всего наработки нашей делегации, куда входили, не только представители Офиса Президента, но и Вооруженных Сил Украины, разведки.

В то же время он считает маловероятным то, что Кремль согласится на данный план.

Все упрется, по моему глубокому убеждению, в первый пункт, он является ключевым: подтверждение суверенитета Украины,

– заявил Антонюк.

Ведь, объяснил он, под словом "суверенитет" содержится все. Здесь и наше желание или право вступать в НАТО и Европейский Союз. И именно мы должны определять численность личного состава Вооруженных Сил Украины.

Между тем, заметил он, все, что предлагал Кремль в любых переговорах, начиная еще с 2014 года, было абсолютным отрицанием нашего суверенитета. Поэтому, очевидно, Россия будет саботировать эти процессы и навязывать то, что абсолютно нам неприсуще.

В то же время в Кремле сейчас также оценивают свои экономические возможности и, очевидно, в определенное пиковое время могут воспользоваться возможностью выйти на более конструктивный предмет переговоров. Антонюк предполагает, что это может произойти в конце первого квартала следующего года.

Чего крайне не хватает в дополнение к мирному плану?

Политолог Олег Лисный также не видит оснований для того, что Россия может пойти хотя бы на какой-то из 20 пунктов базового документа по окончанию войны. К тому же Кремль уже ответил на многие из них.

В частности, Путин сделал дерзкое заявление о выборах в Украине. Он заявил, что готов подумать о приостановлении атак, если в Украине состоятся выборы. Однако диктатор потребует, чтобы в голосовании также участвовали украинцы на территории России.

В конце концов, по мнению политолога, Россия может поступить, как всегда: ознакомиться с этим документом, добавить какие-то свои 2 пункта, которые в конце концов разрушат все 20.

И здесь возникает вопрос: каким образом заставлять Россию читать, понимать и выполнять. Сейчас инструментов я не вижу,

– подчеркнул Лисный.

Ведь, резюмировал он, кроме безумных потерь на фронте, Россию сейчас все устраивает. Обещанных адских санкций против нее так и не ввели. И почти год президентства Дональда Трампа прошел для Путина так себе, хотя могло быть гораздо хуже.

