Обе стороны получают больше, чем отдают, – Белый дом о "мирном плане" для Украины и России

Новый "мирный план" США для прекращения войны России против Украины отражает "сложную ситуацию" в самом конфликте. Администрация Трампа в этом предложении пыталась сделать так, чтобы обе стороны были в "выигрыше".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которую цитирует ABC News.

Что сказала Левитт относительно мирного плана для Украины и России?

По словам Кэролайн Левитт, в администрации Трампа считают, что любое соглашение должно предоставлять "полноценные гарантии безопасности и сдерживания для Украины, Европы и России, чтобы обеспечить завершение этой войны".

В дополнение в рамках этого "мирного плана" Украина получит финансовые возможности для восстановления, а Россия – возвращение в глобальную экономику.

Этот план был создан так, чтобы отражать реалии ситуации... и найти лучший сценарий взаимного выигрыша, когда обе стороны получают больше, чем отдают,

– отметила пресс-секретарь Белого дома.

Она также подчеркнула, что реализация этого плана будет "преимуществом для людей в обеих странах".

Кстати, политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что озвученные пункты в "мирном плане", который разработали США и Россия, подозрительно напоминают старые стамбульские идеи 2022 года. По мнению эксперта, подобные пункты никогда не могут быть признанными Украиной.

Что известно о "мирном плане", который подготовили США и Россия?