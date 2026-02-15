Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кремль якобы до сих пор не видел 20 пунктов мирного плана по завершению войны в Украине. Маловероятно, что это правда, но такое заявление может свидетельствовать об определенных проблемах в середине властной верхушки России.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что Лаврова не воспринимают серьезно в Соединенных Штатах Америки. Кроме того, он предположил, что Владимира Путина отстранили от переговорного процесса, а всем сейчас руководит Юрий Ушаков.

Как в России продолжается переговорный процесс по войне в Украине?

Валерий Клочок считает, что помощник Путина Ушаков дает указания различным российским чиновникам, чтобы те высказывались о мирных переговорах.

Все в России видели мирный план, все его изучили и соглашаются со всем, кроме двух вопросов. Это ЗАЭС и территории,

– предположил он.

Россия может выдвигать свои требования по этому, но тогда на кону, вероятно, будет соглашение о возобновлении сотрудничества между Россией и США. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" считает, что оно не будет подписано пока администрация Дональда Трампа не достигнет режима прекращения огня.

Однако Кремль стремится убедить американские власти в том, что восстановление связей это очень выгодно для экономики США. Это может сработать, ведь Трампу такое нравится.

Поэтому то, что сейчас говорит Лавров я не брал бы во внимание, ведь мы прекрасно знаем, что Кирилл Дмитриев получил план из 20 пунктов и отвез его в Кремль. Там его видели,

– добавил он.

Интересно, что помощник Путина Юрий Ушаков ранее заявил, если Владимир Зеленский действительно готов к диалогу с Владимиром Путиным, то может лично приехать в Москву. Он напомнил, что о возможности такой встречи упоминал Дональд Трамп, и подчеркнул, что переговоры на высшем уровне должны быть направлены вроде бы на конкретный результат.

Последние заявления Лаврова о мире: коротко