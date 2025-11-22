Трамп даже не стал его озвучивать: политолог отметил странные моменты относительно "мирного плана" США

Соединенные Штаты давят на Украину, чтобы та согласилась на американский "мирный план". Его породил хаос, который происходит в Белом доме и голове Трампа. Российские агенты приложили свои усилия, чтобы сегодня Вашингтон предлагал именно эти 28 пунктов плана.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что этот план написали Дмитриев и Виткофф, последний впоследствии подсунул документ Трампу.

Трамп идет в атаку: каким будет финал?

Политолог отметил, что, что сам президент США по сути ничего не сказал о том, что у него существует такой "мирный план", что он требует от Украины определенных вещей. По словам Эйдмана, эти 28 пунктов украинской стороне передали неофициально, так сказать обходными путями. Это, на его взгляд, выглядит очень странно. Он также обратил внимание на то, что российский МИД от этого начал открещиваться, европейцы тоже не в курсе такого плана.

"Трамп дал добро на то, чтобы Зеленскому передали этот план, но он настолько не имеет никакого отношения к реальной политике, что президент США даже не стал его озвучивать. Я думаю, что он ничего и не понял. Для него освоить 28 пунктов – это непосильный труд. Он текст, который больше одной страницы, не читает", – озвучил Эйдман.

К сведению! Трамп ожидает от Зеленского ответа по "мирному плану" до 27 ноября. В этот день в США отмечается День благодарения. Ознакомиться с пунктами этого документа можно по ссылке.

Социолог указал на то, что Россия воспользовалась этим хаосом в Вашингтоне, а также своим агентом Уиткоффом и тем, что он довольно приближен к Трампу. По его убеждению, американский лидер вообще не осознает суть этого плана, последствия от него, ему главное здесь и сейчас остановить войну. Ведь не оставляет надежды получить Нобелевскую премию.

Вероятно, его советники ему сказали, что сильно давить не надо, потому что он будет выглядеть как человек, который требует от Украины капитуляции. Поэтому они обсуждают это не публично, а через тайные неофициальные каналы. Очевидно, что Зеленский на это не пойдет, как и европейские союзники,

– убежден Эйдман.

По мнению политолога, все это очередная шумиха, за которой пустота. Он подчеркнул, что политика Трампа предполагает сначала усиленную атаку, далее, если партнер дрогнул, он пытается получить от него все необходимое. Если такое нападение никого не испугает, он просто замолкает и движется дальше, забывает об одной теме и берется за другую.

"А потом заходит по второму кругу так, как будто ничего и не было. Зеленский все это уже проходил, ему хамили в Белом доме, давили, выдвигали бешеные требования. Он потом приезжал под охраной европейских лидеров, тогда Трамп отскочил. Сейчас начался второй тур", – объяснил Эйдман.

По мнению политолога, сегодня не стоит драматизировать ситуацию вокруг "мирного плана" США. Ведь он уверен, что все завершится аналогично, как встреча Трампа с Путиным на Аляске. По его словам, американский лидер тогда явно обещал главе Кремля заставить Зеленского путем шантажа принять российские требования. Однако, встретив жесткое сопротивление Украины и Европы, Трамп отошел в сторону. Сейчас, как прогнозирует Эйдман, он поступит так же.

Заметьте! Публицист Марк Фейгин считает, что Трамп торопит украинскую сторону с ответом на его план завершения войны на фоне двух скандалов, один из которых разворачивается в США и скоро может открыть новые подробности. Он не исключает, что они могут касаться американского лидера.

"Мирный план" США: как реагирует Европа?