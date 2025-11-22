Трамп навіть не став його озвучувати: політолог зауважив дивні моменти щодо "мирного плану" США

Сполучені Штати тиснуть на Україну, аби та погодилась на американський "мирний план". Його породив хаос, який відбувається у Білому домі та голові Трампа. Російські агенти доклали свої зусилля, аби сьогодні Вашингтон пропонував саме ці 28 пунктів плану.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, зазначивши, що цей план написали Дмитрієв та Віткофф, останній згодом підсунув документ Трампу.

Трамп йде в атаку: яким буде фінал?

Політолог наголосив на тому, що сам президент США по суті нічого не сказав про те, що в нього існує такий "мирний план", що він вимагає від України певних речей. Зі слів Ейдмана, ці 28 пунктів українській стороні передали неофіційно, так би мовити обхідними шляхами. Це, на його погляд, виглядає дуже дивно. Він також звернув увагу на те, що російське МЗС від цього почало відхрещуватися, європейці теж не в курсі такого плану.

"Трамп дав добро на те, щоб Зеленському передали цей план, але він настільки не має ніякого відношення до реальної політики, що президент США навіть не став його озвучувати. Я думаю, що він нічого й не зрозумів. Для нього освоїти 28 пунктів – це непосильна праця. Він текст, який більше однієї сторінки, не читає", – озвучив Ейдман.

До відома! Трамп очікує від Зеленського відповіді щодо "мирного плану" до 27 листопада. Цього дня у США відзначається День подяки. Ознайомитися з пунктами цього документу можна за посиланням.

Соціолог вказав на те, що Росія скористалась цим хаосом у Вашингтоні, а також своїм агентом Віткоффом й тим, що він доволі наближений до Трампа. За його переконанням, американський лідер взагалі не усвідомлює суть цього плану, наслідки від нього, йому головне тут і зараз зупинити війну. Адже не полишає надії отримати Нобелівську премію.

Ймовірно, його радники йому сказали, що сильно тиснути не треба, бо він виглядатиме як людина, яка вимагає від України капітуляцію. Тому вони обговорюють це не публічно, а через таємні неофіційні канали. Очевидно, що Зеленський на це не піде, як і європейські союзники,

– переконаний Ейдман.

На думку політолога, все це черговий галас, за яким порожнеча. Він підкреслив, що політика Трампа передбачає спочатку посилену атаку, далі, якщо партнер здригнувся, він намагається отримати від нього все необхідне. Якщо такий напад нікого не злякає, він просто замовкає й рухається далі, забуває про одну тему й береться за іншу.

"А потім заходить по другому колу так, наче нічого й не було. Зеленський все це вже проходив, йому хамили у Білому домі, тиснули, висували шалені вимоги. Він потім приїжджав під охороною європейських лідерів, тоді Трамп відскочив. Зараз почався другий тур", – пояснив Ейдман.

На думку політолога, сьогодні не варто драматизувати ситуацію довкола "мирного плану" США. Адже він впевнений, що все завершиться аналогічно, як зустріч Трампа з Путіним на Алясці. З його слів, американський лідер тоді явно обіцяв очільнику Кремля змусити Зеленського шляхом шантажу прийняти російські вимоги. Однак, зустрівши жорсткий спротив України й Європи, Трамп відійшов у бік. Зараз, як прогнозує Ейдман, він вчинить так само.

Зауважте! Публіцист Марк Фейгін вважає, що Трамп квапить українську сторону з відповіддю на його план завершення війни на тлі двох скандалів, один з яких розгортається в США та скоро може відкрити нові подробиці. Він не виключає, що вони можуть стосуватися американського лідера.

