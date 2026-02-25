Коалиция желающих готова направить войска в Украину, но только с согласия Путина, – The Telegraph

Представители стран Коалиции желающих назвали условие, при котором готовы направить свои войска в Украину. Это произойдет только после одобрения со стороны России.

Об этом говорится в материале The Telegraph. Эту информацию изданию предоставили осведомленные источники в дипломатических и оборонных кругах.

Почему Коалиция желающих ждет согласия Путина на отправку миротворцев в Украину?

По словам собеседников издания, ряд стран готовы присоединиться к миссии только при условии согласия Москвы. Это ставит под угрозу англо-французскую инициативу по контролю за возможным прекращением огня, ведь реализация плана может зависеть от позиции Кремля.

Внутренние противоречия среди союзников стали очевидными на фоне четвертой годовщины полномасштабного вторжения России. Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля принял в Киеве около десятка европейских лидеров, а также присоединился онлайн к встрече Коалиции желающих, которую возглавили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Стороны обсуждали ход мирных переговоров.

Европейские источники отмечают, что одним из камней преткновения остаются послевоенные гарантии безопасности для Украины. Великобритания и Франция заявили о готовности направить войска и вооружение в рамках плана сдерживания будущей агрессии России.

В "коалицию желающих" входят по меньшей мере 26 стран, среди которых государства ЕС, Турция, Норвегия и Исландия.

В то же время один из высокопоставленных дипломатов отметил, что представители некоторых государств прямо заявляют: "Мы отправим свои войска только с согласия России".

Союзники опасаются, что без согласования Кремля любой европейский контингент может быть объявлен Россией законной военной целью. По словам другого дипломатического источника, фактически это может означать предоставление Путину права вето на реализацию миротворческой миссии.

Киев, свою очередь, отмечает, что согласится на завершение войны только при условии получения достаточных гарантий безопасности от США и европейских партнеров. Европейские лидеры заявляют о готовности создать сдерживающие силы, помогать с защитой воздушного и морского пространства Украины, а также обеспечивать разведку и логистическую поддержку при участии США.

Впрочем, дискуссия о гарантиях безопасности фактически объединилась с переговорами по прекращению огня, которые проходят при посредничестве США между Киевом и Москвой. Как объясняют источники, это означает, что Россия должна согласовывать и вопрос размещения иностранных войск.

Европейский оборонный чиновник назвал возможное развертывание войск "скорее гипотетическим", учитывая длительную позицию Кремля против присутствия сил НАТО в Украине. В предыдущем проекте мирного плана, подготовленном российскими и американскими представителями, даже содержался пункт о запрете участия войск Альянса в миротворческой миссии, однако в более поздней версии его изъяли.

Россия неоднократно заявляла, что будет рассматривать европейские войска в Украине как законную цель для ударов. Кстати, накануне российская Служба внешней разведки также "обвинила" Великобританию и Францию в якобы подготовке к передаче Украине ядерного оружия.

Кстати, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал в эфире 24 Канала, что пока реальных заявлений о размещении миротворцев в Украине будет немного. Это связано с тем, что Россия не показывает готовность завершать войну.

Какова позиция партнеров по отправке миротворцев в Украину после войны?