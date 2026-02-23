Такую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский в недавнем интервью AFP.

Что говорит Зеленский о миротворческой миссии?

Комментируя вопрос размещения иностранного контингента на территории Украины после окончания войны и достижения соглашения, Владимир Зеленский отметил, что помочь в этом уже согласились Франция и Великобритания.

Франция и Великобритания могут предоставить около 10 тысяч, то есть выделить по бригаде. Бригады разные бывают, и в нашем понимании до 5 тысяч – это одна бригада. Когда мы подписывали нашу декларацию со всеми участниками Коалиции желающих, мы понимаем, что эти две страны уже готовы предоставить по бригаде,

– рассказал он.

Напомним, что речь идет о Декларации о намерениях по развертыванию многонациональных сил для поддержки обороны и восстановления Украины, которую Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эммануэль Макрон подписали в Париже 6 января.

Также в интервью президент добавил, что есть и сигналы от других государств, которые также готовы выделить контингент для отправки в Украину. Несмотря на это, точное место дислокации соответствующих подразделений пока остается неизвестным.

"Ближе к линии фронта мы хотели видеть континент. То есть, условно говоря, поляки не подтверждали свое присутствие, но если бы Польша, например, предложила свое присутствие во Львове, то нам это не нужно", – добавил он.

По его словам, сейчас никто из международных контингентов не проявляет готовности стоять на первой линии фронта. В то же время президент назвал вполне логичным стремление украинцев, чтобы на "первой линии с нами стояли наши партнеры".

По мнению Владимира Зеленского, если Польша и страны Балтии считают Беларусь для себя такой же угрозой, как и для Украины, то логично было бы обсудить их присутствие на этой границе как на первой линии безопасности.

"Там нет такой опасности, но для нас важно иметь там партнеров, на которых можно рассчитывать. И тогда мы можем размещать свой сильный контингент на другом направлении", – объяснил свое мнение украинский президент.

Что говорят Великобритания и Франция?