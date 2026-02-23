Таку інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв’ю AFP.

Що каже Зеленський про миротворчу місію?

Коментуючи питання розміщення іноземного контингенту на території України після закінчення війни та досягнення угоди, Володимир Зеленський зазначив, що допомогти у цьому вже зголосилися Франція та Велика Британія.

Франція і Британія можуть надати близько 10 тисяч, тобто виділити по бригаді. Бригади різні бувають, і в нашому розумінні до 5 тисяч – це одна бригада. Коли ми підписували нашу декларацію з усіма учасниками Коаліції охочих, ми розуміємо, що ці дві країни вже готові надати по бригаді,

– розповів він.

Нагадаємо, що йдеться про Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил для підтримки оборони й відбудови України, яку Володимир Зеленський, Кір Стармер та Еммануель Макрон підписали у Парижі 6 січня.

Також в інтерв'ю президент додав, що є й сигнали від інших держав, які також готові виділити контингент для відправки в Україну. Попри це, точне місце дислокації відповідних підрозділів поки що залишається невідомим.

"Ближче до лінії фронту ми хотіли бачити континент. Тобто, умовно кажучи, поляки не підтверджували свою присутність, але якби Польща, наприклад, запропонувала свою присутність у Львові, то нам це не потрібно", – додав він.

За його словами, нині ніхто з міжнародних контингентів не виявляє готовності стояти на першій лінії фронту. Водночас президент назвав цілком логічним прагнення українців, щоб на "першій лінії з нами стояли наші партнери".

На думку Володимира Зеленського, якщо Польща та країни Балтії вважають Білорусь для себе такою ж загрозою, як і для України, то логічно було б обговорити їхню присутність на цьому кордоні як на першій лінії безпеки.

"Там немає такої небезпеки, але для нас важливо мати там партнерів, на яких можна розраховувати. І тоді ми можемо розміщувати свій сильний контингент на іншому напрямку", – пояснив свою думку український президент.

Що кажуть Британія та Франція?