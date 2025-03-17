Стармер готов "на годы" отправить в Украину тысячи британских солдат, – The Times

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов разместить в Украине тысячи британских солдат. Своих военных британский политик готов отправить "на годы".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Times. Соответствующую информацию изданию предоставил высокопоставленный собеседник в британском правительстве.

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Что известно об отправке британских миротворцев в Украину

Собеседник отметил, что Кир Стармер хочет отправить британских миротворцев в Украину, чтобы поддерживать режим прекращения огня и сдержать очередное потенциальное российское вторжение.

Это будет долгосрочное обязательство, мы говорим о годах. Столько, сколько нужно для сохранения мирного соглашения и сдерживания России,

– сказал источник.

Стармер уклонился от ответа на вопрос, будут ли иметь миротворческие силы право открывать огонь по россиянам в случае нападения.

Как пишет The Times, полномочия миротворцев, вероятно, обсудят в ближайшие дни. После телефонной конференции лидеров стран "коалиции желающих" 15 марта Стармер заявил, что военные руководители со всего мира вскоре соберутся в Лондоне.

Встреча, запланирована на 20 марта, состоится на фоне перехода планов создания многонациональных миротворческих сил в Украине к оперативной фазе.

Министры обороны обсудят конкретные места развертывания миротворцев на территории Украины.

Кроме того, Стармер отметил, что Великобритания не будет отправлять войска в Украину без гарантий безопасности со стороны США. Президент Дональд Трамп неоднократно отказывался их предоставлять.

К слову, премьер-министр Великобритании Кир Стармер 15 марта на заседании "коалиции желающих" объявил о планах развернуть 10 тысяч западных миротворцев в Украине. В то же время около 35 стран согласились предоставить оружие, материально-техническую и разведывательную поддержку для миссии, которую называют "силами непрерывной связи".