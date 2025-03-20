Не только сухопутные войска: миротворческая миссия в Украине предусматривает авиацию и флот, – Bloomberg

Сейчас идут разговоры о том, чтобы западные войска начали миротворческую миссию в Украине после достижения соглашения о прекращении огня. Журналисты рассказали некоторые детали относительно этого.

Продолжаются переговоры по разработке детальных военных планов относительно миротворческих сил в Украине, которые должны гарантировать соблюдение будущего соглашения с Россией. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Мирное соглашение между странами в центре внимания

Союзники активизируют подготовку к возможному перемирию в Украине, несмотря на отказ президента России Владимира Путина от полного прекращения огня.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал, что "график" мирного соглашения между Россией и Украиной сейчас "приобретает внимание".

По словам Стармера, целью обсуждений было превратить "политическую концепцию в военные планы", которые можно реализовать. Он добавил, что если соглашение все же будет, то важно, чтобы союзники могли реагировать немедленно.

Примерно 30 стран предложили предоставить войска, самолеты, корабли, разведывательные данные или финансирование для так называемой коалиции добровольных сил. В то же время остается непонятным, какие действия они могут предпринять без прямой поддержки президента США Дональда Трампа.

Какие вопросы на повестке дня

Министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард сказал, что дискуссии сосредоточены на том, где будут размещены определенные средства, такие как самолеты Typhoon, как их можно заправлять и обслуживать, а также как они идут рядом с ресурсами, предложенными другими союзниками.

Европа хочет убедиться, что имеет подготовку к перспективе перемирия после того, как Белый дом заявил, что усилия по этому продолжатся немедленно с дальнейшими переговорами на Ближнем Востоке.

Военные также должны обсудить, как заполнить имеющееся развертывание, если активы или войска переместят в Украину, чтобы гарантировать, что восточный фланг НАТО не останется открытым.

Во время визита Стармер отверг беспокойство относительно того, что Соединенное Королевство и США будут исключены из нового оборонного фонда Европейского Союза объемом 150 миллиардов евро, если они не подпишут соглашение о безопасности с Брюсселем.