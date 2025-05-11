В Кремле сделали новое заявление о размещении в Украине европейских миротворцев
- Европейские союзники Украины продолжают работать над механизмом введения на ее территорию миротворцев как предохранителя от повторного вторжения России.
- Кремль выступает против военного присутствия европейских миротворцев в Украине.
"Коалиция решительных" продолжает готовить предложение о военном контингенту для Украины. Впрочем, в Кремле настроены категорически по этому вопросу.
В недавнем интервью президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправка иностранных войск в Украину необходима для "стабилизации ситуации" после прекращения боевых действий с Россией, передает 24 Канал.
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Москва снова вставляет палки в колеса миру
На фоне решительной настроенности европейских союзников гарантировать соблюдение перемирия в Украине с помощью введения на ее территорию военного контингента, в Кремле сделали новое заявление.
Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью для ABC News заявил, что "Россия не может допустить, чтобы инфраструктура НАТО оказалась вблизи ее границ".
Также он подчеркнул, что Москва не согласится на присутствие европейских миротворцев в Украине.
Напомним, что ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Россия будет считать западные миротворческие контингенты в Украине законными военными целями. Также Кремль не примет ОБСЕ как механизм мониторинга прекращения огня или установления устойчивого мира.