В Кремле сделали новое заявление о размещении в Украине европейских миротворцев

"Коалиция решительных" продолжает готовить предложение о военном контингенту для Украины. Впрочем, в Кремле настроены категорически по этому вопросу.

В недавнем интервью президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправка иностранных войск в Украину необходима для "стабилизации ситуации" после прекращения боевых действий с Россией, передает 24 Канал.

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Москва снова вставляет палки в колеса миру

На фоне решительной настроенности европейских союзников гарантировать соблюдение перемирия в Украине с помощью введения на ее территорию военного контингента, в Кремле сделали новое заявление.

Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью для ABC News заявил, что "Россия не может допустить, чтобы инфраструктура НАТО оказалась вблизи ее границ".

Также он подчеркнул, что Москва не согласится на присутствие европейских миротворцев в Украине.

Напомним, что ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Россия будет считать западные миротворческие контингенты в Украине законными военными целями. Также Кремль не примет ОБСЕ как механизм мониторинга прекращения огня или установления устойчивого мира.