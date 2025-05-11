У нещодавньому інтерв'ю президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відправка іноземних військ в Україну необхідна для "стабілізації ситуації" після припинення бойових дій з Росією, передає 24 Канал.

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Москва знову вставляє палки у колеса миру

На тлі рішучої налаштованості європейських союзників гарантувати дотримання перемир'я в Україні за допомогою введення на її територію військового контингенту, у Кремлі зробили нову заяву.

Так, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков в інтерв'ю для ABC News заявив, що "Росія не може допустити, щоб інфраструктура НАТО опинилася поблизу її кордонів".

Також він наголосив, що Москва не погодиться на присутність європейських миротворців в Україні.

Нагадаємо, що раніше секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія вважатиме західні миротворчі контингенти в Україні законними військовими цілями. Також Кремль не прийме ОБСЄ як механізм моніторингу припинення вогню чи встановлення сталого миру.