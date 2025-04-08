Будет ли присоединяться страна к миротворческой миссии в Украине после войны, рассказал премьер-министр Марк Карни в интервью для Radio-Canada, передает 24 Канал.

Смотрите также Каким будет план по размещению миротворцев в Украине: в Британии разъяснили

"Будет зависеть от обстоятельств", – Карни

"Коалицию желающих" возглавляет Франция и Великобритания во главе с Макроном и Стармером

"Канада входит в "коалицию желающих", которую возглавляют Франция и Великобритания. Это одна из тем моих обсуждений с этими двумя лидерами", – заявил Карни.

В то же время он сказал, что Канада пока еще не приняла окончательного решения, будет ли участвовать в миротворческом контингенте в Украине. По его словам, это "будет зависеть от обстоятельств".

Премьер Карни также отметил, что не поддерживает никаких мирных договоренностей, заключенных без принятия Украиной. А еще он категорически отверг возможность выполнения любых ультиматумов Россия в отношении украинской власти.

Я очень горжусь ролью правительства Канады и поддержкой канадцами украинского народа. Для меня неприемлемы любые договоренности о мире, на которые не согласится Украина, а также требования российского диктатора Путина заменить Владимира Зеленского на посту президента,

– сказал Карни.

Он подчеркнул, что это "неприемлемо, потому что Путин – агрессор".